Italien weist nach der 1. Tranche der Qualifikation zur WM 2022 in Katar eine weisse Weste auf. Die Italiener kamen in Litauen zu einem hart erkämpften 2:0-Pflichterfolg und feierten im 3. Spiel den 3. Sieg.

Für die Italiener war der Auftritt auf dem Kunstrasen von Vilnius ein grösseres Geduldspiel als für die Schweiz einige Tage zuvor gegen den gleichen Gegner in St. Gallen.

25 Spiele ohne Niederlage

Matchwinner für die «Azzurri» war Stefano Sensi. Der Inter-Spieler wurde nach der Pause eingewechselt und sorgte nur wenige Sekunden danach mit seinem 1. Ballkontakt für die beruhigende Führung. Den Schlusspunkt setzte Ciro Immobile mit einem verwerteten Elfmeter in der 94. Minute.

Es war der 25. Match in Folge ohne Niederlage für die Mannschaft von Roberto Mancini, die damit die Bestmarke egalisierte, die Italien unter Marcelo Lippi zwischen 2004 und 2006 aufgestellt hatte.

Nullnummer in Nordirland

Im 2. Spiel der «Schweizer» Gruppe C trennten sich Nordirland und Bulgarien 0:0. Für beide Teams war es der erste Punkt in der laufenden Qualifikation.

So geht es weiter

Es dauert ein halbes Jahr, bis die nächsten Partien der Qualifikation auf dem Programm stehen. Italien empfängt am 2. September Bulgarien und spielt 3 Tage später gegen die Schweiz. Litauen empfängt Nordirland und gastiert danach in Bulgarien. Die Schweiz und Italien werden dazwischen noch an der EURO aufeinandertreffen (16. Juni in Rom).