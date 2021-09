Mit einem knappen 1:0 über Litauen fährt Bulgarien in der Schweizer WM-Quali-Gruppe den ersten Sieg ein.

Sieg in der Schweizer Gruppe C

Gegen das noch punktelose Litauen hat Bulgarien zum ersten Mal in der laufenden WM-Qualifikation einen Dreier eingefahren. Das Team, das Italien am Donnerstag ein 1:1 abgerungen hatte, siegte in Sofia mit 1:0.

Der einzige Treffer der Partie fiel spät. Der eingewechselte Ivaylo Chochev brachte in der 82. Minute einen Kopfball im Anschluss an einen Freistoss im Tor unter. Bulgarien hat damit neu 5 Punkte auf dem Konto und liegt einen Zähler vor Nordirland, das allerdings zwei Partien weniger absolviert hat.

Nordire Ferguson mit Warnung an die Schweiz

Die Nordiren selbst, am Mittwoch Gegner der Schweiz in Belfast, gestalteten ein Freundschaftsspiel gegen das vom Schweizer Thomas Häberli gecoachte Estland ebenfalls erfolgreich. Der 1:0-Siegtreffer von Shane Ferguson war eine Augenweide: Aus grosser Distanz drosch er den Ball ins Lattenkreuz.