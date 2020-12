Die Schweizer Nationalmannschaft wird im nächsten Jahr gleich 3 Duelle mit Italien austragen. Der EM-Gegner des Teams von Trainer Vladimir Petkovic ist gleichzeitig Gruppenkopf in der Qualifikation zur WM-Endrunde 2022 der Schweizer Gruppe C.

Aus Topf 3 wurde der Gruppe Nordirland zugelost. Die Nordiren kennen die Schweizer noch aus den Playoffs der WM-Quali 2018. Bulgarien und Litauen komplettieren die Quali-Gruppe für die Endrunde in Katar. Dies ergab die Auslosung am Fifa-Hauptsitz in Zürich.

Gruppen WM-Qualifikation Gruppe C: Italien, SCHWEIZ, Nordirland, Bulgarien, Litauen

Gruppe A: Portugal, Serbien, Irland, Luxemburg, Aserbaidschan Gruppe B: Spanien, Schweden, Griechenland, Georgien, Kosovo Gruppe D: Frankreich, Ukraine, Finnland, Bosnien Herzegowina, Kasachstan Gruppe E: Belgien, Wales, Tschechien, Belarus, Estland Gruppe F: Dänemark, Österreich, Schottland, Israel, Färöer, Moldawien

Gruppe G: Niederlande, Türkei, Norwegen, Montenegro, Lettland, Gibraltar

Gruppe H: Kroatien, Slowakei, Russland, Slowenien, Zypern, Malta

Gruppe I: England, Polen, Ungarn, Albanien, Andorra, San Marino

Gruppe J: Deutschland, Rumänien, Island, Nordmazedonien, Armenien, Liechtenstein



Kein schwieriges Los für Deutschland

Deutschland, im Vorfeld ein Wunschgegner von Petkovic, hat in der Gruppe J unter anderem mit Rumänien und Island auf dem Papier dankbare Gegner zugelost erhalten. Weltmeister Frankreich bekommt es mit der Ukraine und Finnland zu tun, Weltnummer 1 Belgien trifft auf Wales und Tschechien.

Die reguläre Qualifikation beginnt nächstes Jahr im März und endet im November. Gespielt wird in den 4 Zeitfenstern im März, September, Oktober und November. Die Endrunde findet dann vom 21. November - 18. Dezember 2022 statt.