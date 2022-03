Während die Playoff-Partie zwischen Wales – Schottland/Ukraine aufgrund der russischen Invasion auf unbestimmten Zeitpunkt verschoben ist, kämpfen im 2. Duell Polen und Schweden in Chorzow um das WM-Ticket. An beide Teams hat die Schweiz unschöne Endrunden-Erinnerungen: 2016 scheiterte sie bei der EM an Polen, 2018 bei der WM an Schweden.