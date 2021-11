Weil die beiden Top-Nationen bei der Auslosung in derselben Gruppe gelandet sind, ist sicher eine in Katar nicht dabei.

Europameister Italien und Ex-Europameister Portugal droht ein direktes Duell um die WM-Qualifikation. Dies ergab die Playoff-Auslosung am Freitag in Zürich. Die beiden Topteams landeten beide in der Gruppe C und würden damit nach Halbfinalsiegen im Final aufeinandertreffen.

Damit steht fest: Entweder Italien oder Portugal wird bei der Winter-WM definitiv nicht dabei sein. Im Halbfinal trifft Portugal zunächst auf die Türkei, die Italiener bekommen es mit Nordmazedonien zu tun.

Auslosung WM-Playoffs Gruppe A Schottland - Ukraine Wales - Österreich Gruppe B Russland - Polen Schweden - Tschechien Gruppe C Italien - Nordmazedonien Portugal - Türkei

In der Gruppe A spielt Schottland gegen die Ukraine und Wales gegen Österreich. Im Pfad B bekommt es Russland mit Polen zu tun, Schweden empfängt Tschechien.

Insgesamt spielen zwölf Nationen um die drei übrigen Europa-Plätze für die WM 2022. Die sechs Halbfinals finden am 24. März statt, die Finals dann am 29. März. Nur die drei Sieger qualifizieren sich für die WM in Katar, entweder Portugal oder Italien wird es nicht schaffen.