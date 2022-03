Schliessen 03:10 Video Zusammenfassung Wales – Österreich Aus Sport-Clip vom 24.03.2022. abspielen 01:41 Video Zusammenfassung Schweden – Tschechien Aus Sport-Clip vom 25.03.2022. abspielen



Wales bezwingt Österreich im Halbfinal der WM-Playoffs dank einem sehenswerten Doppelpack von Gareth Bale mit 2:1.

Schweden ringt Tschechien in der Verlängerung nieder und trifft im Final auf Polen.

Nordmazedonien schaltet sensationell Europameister Italien aus und fordert im Playoff-Final im Pool C Portugal, das gegen die Türkei gewinnt.

Wales – Österreich 2:1

Wales setzte sich in Cardiff gegen Österreich 2:1 durch. Real-Reservist Gareth Bale bezwang Basel-Goalie Heinz Lindner erst mit einem Freistoss und traf in der zweiten Halbzeit mit einem Drehschuss herrlich in die Maschen. Noch am vergangenen Wochenende hatte Bale den Clasico gegen Barcelona (0:4) aufgrund einer unbekannten Verletzung verpasst. 4 Tage später sorgte der 32-Jährige fast im Alleingang dafür, dass Wales weiter von der WM träumen kann.

Denn mehr als der Anschlusstreffer durch Marcel Sabitzer sollte für die Österreicher, die letztmals 1998 an einer WM-Endrunde dabei waren, nicht mehr drinliegen. Ihren Gegner auf dem Weg zur zweiten WM-Teilnahme nach 1958 erfahren die Waliser voraussichtlich erst im Juni, wenn die aufgrund des Krieges in der Ukraine verschobene Partie zwischen Schottland und der Ukraine nachgeholt werden soll.

Schweden – Tschechien 1:0 n.V.

Im vierten Duell vom Donnerstag lieferten sich Schweden und Tschechien eine taktisch geprägte, chancenarme Partie, in der beider Mannschaften oberstes Gebot offensichtlich war, ohne Gegentreffer zu bleiben. Dies gelang – bis in die 110. Minute: Dann kombinierten sich Alexander Isak und Robin Quaison durch die Mitte und Quaison bezwang Tomas Vaclik im Tor der Tschechen mit einem Flachschuss.

Damit sicherten sich die Skandinavier, 2018 in Russland nach einem 1:0-Sieg gegen die Schweiz immerhin Viertelfinalist, den Platz im Final. Dort wollen sie am Dienstag gegen das kampflos weitergekommene Polen ihre 13. WM-Teilnahme perfekt machen.