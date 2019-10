Legende: Eines der wenigen Bilder von der Partie Nordkorea - Südkorea endet 0:0. Keystone

Die südkoreanische Nationalmannschaft hat im politisch höchst brisanten WM-Qualifikationsspiel in Nordkorea die Tabellenspitze in ihrer Gruppe behauptet. Die «Taeguk Warriors» trennten sich in der nordkoreanischen Hauptstadt Pjöngjang im leeren Kim-Il-Sung-Stadion 0:0 von ihrem Bruderstaat. Damit steht Südkorea nach dem 3. Spieltag in der Gruppe H mit 7 Punkten weiter vor den punktgleich zweitplatzierten Nordkoreanern.

Infantino einer der wenigen Zuschauer

Die Partie, zu der keine Zuschauer zugelassen waren und die nicht im Fernsehen übertragen wurde, war das erste Pflichtspiel beider Länder auf nordkoreanischem Boden. Fifa-Präsident Gianni Infantino verfolgte die Begegnung laut der AFP auf der Tribüne.

Südkoreanische Fans und Journalisten erhielten kein Visum für die Begegnung. Die 55 Personen umfassende Delegation des südkoreanischen Teams war gezwungen, ihre Mobiltelefone vor der Abreise aus Peking in der südkoreanischen Botschaft zu lassen.