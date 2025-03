WM-Quali in Südamerika

Legende: Auf bestem Weg an die WM Argentinien. Keystone/AP Photo/Matilde Campodonico

Auch ohne den verletzten Kapitän Lionel Messi liegt Weltmeister Argentinien weiterhin unbeirrt auf direktem Kurs in Richtung WM-Endrunde 2026. Beim 1:0 gegen Uruguay in Montevideo holte Argentinien mit schon gewohnter Routine den 9. Sieg im 13. Quali-Spiel. Dem Titelverteidiger reicht damit am kommenden Dienstag im Clasico gegen Brasilien ein Remis, um bei dann noch 4 ausstehenden Spieltagen das Ticket vorzeitig zu lösen.

Dank einer soliden Defensive sowie eines Treffers von Lyon-Profi Thiago Almada (68.) stehen die Argentinier nun bei 28 Punkten, 6 vor dem Tabellenzweiten Ecuador, gar 15 vor Bolivien, das als Tabellensiebter mit 13 Zählern das erste Team ausserhalb der Qualifikationsränge ist.

Weitere Teams in guter Position

Ecuador setzte sich nach einem 2:1 gegen Venezuela mit nun 22 Punkten an die Spitze der Verfolgergruppe um Brasilien (21), Uruguay (20), Paraguay (20) und Kolumbien (19), die alle mehr als einen Fuss in der Tür zur Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko haben.

