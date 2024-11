In der WM-Qualifikation gibt es für Südamerikas Schwergewichte keine Siege. Ein Ex-Basler schiesst Paraguay zum 2:1-Erfolg über Argentinien.

WM-Quali in Südamerika

Legende: Torschütze, aber nicht Sieger Lautaro Martinez (links) muss mit Argentinien gegen Paraguay unten durch. Keystone/AP Photo/Jorge Saenz

Argentinien startete in Asuncion optimal in die Partie gegen Paraguay. Lautaro Martinez erzielte nach elf Minuten das 1:0. Doch die Führung der Equipe um Lionel Messi hielt nicht lange. Antonio Sanabria sorgte nach 19 Minuten für den Ausgleich. Die Entscheidung fiel zu Beginn der zweiten Halbzeit. Ex-Basel-Verteidiger Omar Alderete machte die Überraschung perfekt. Trotz der Niederlage führt Argentinien die Rangliste weiter an.

Brasilien, das sich schon im ersten Duell mit Venezuela im Rahmen dieser WM-Ausscheidung mit einem 1:1 hatte begnügen müssen, ging in Maturin zwei Minuten vor der Pause durch Raphinha in Führung. Der Stürmer des FC Barcelona traf mit einem Freistoss. Telasco Segovia erzielte kurz nach Wiederbeginn jedoch den Ausgleich für den Aussenseiter.

Vinicius verschiesst Penalty

Vinicius Junior, der in der ersten Hälfte den Pfosten traf, scheiterte nach einer guten Stunde mit einem Penalty an Venezuelas Torhüter Rafael Romo. Brasilien belegt in der Tabelle Platz 3 mit 5 Zählern Rückstand auf Argentinien.