Brasilien bezwingt Kolumbien in der WM-Qualifikation mit 2:1. Nun folgt das Topspiel gegen Argentinien.

Legende: Traf tief in der Nachspielzeit zum Sieg Vinicius Junior. imago images/Rebeca Schumacker

Rekord-Weltmeister Brasilien hat dank eines Last-Minute-Treffers von Vinicius Junior den wohl entscheidenden Schritt Richtung WM 2026 gemacht. Beim 2:1 gegen Kolumbien traf der Real-Stürmer in der 9. Minute der Nachspielzeit zum Sieg – es war sein erstes Tor in der Qualifikation zur Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko.

Brasilien hatte sich zuletzt mit zwei Unentschieden gegen Uruguay und Venezuela begnügen müssen. «Das heutige Tor ist eine kleine Erleichterung und ein Glücksgefühl, und es könnte ein Wendepunkt sein», sagte Vinicius nach Abpfiff.

Topduell ohne Topstars

Durch den Sieg springt Brasilien in der Südamerika-Qualifikation mit 21 Punkten aus 13 Spielen zunächst auf Platz 2. Weltmeister Argentinien steht mit 25 Zählern und einem Spiel weniger an der Spitze. In der Nacht auf Mittwoch kommt es dann zum Top-Duell zwischen den beiden Erzrivalen – allerdings ohne die beiden Superstars Neymar und Messi. Beide leiden unter Muskelbeschwerden. Für Neymar wäre es das Auswahl-Comeback nach 17 Monaten Verletzungspause gewesen.

