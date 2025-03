Im zweiten Spiel unter Thomas Tuchel schlagen die «Three Lions» in der WM-Qualifikation Lettland souverän mit 3:0.

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: War für das 1:0 per Traumfreistoss verantwortlich Reece James. imago images/Katie Chan/ESM

Auch das zweite Spiel unter Trainer Thomas Tuchel konnte England siegreich gestalten. Im ersten Aufeinandertreffen überhaupt mit Lettland resultierte im heimischen Wembley-Stadion ein ungefährdeter 3:0-Sieg. Die Engländer hatten über 70 Prozent Ballbesitz, wussten aber vor allem in der ersten Halbzeit nicht viel damit anzufangen.

Weitere Torpremieren unter Tuchel

Nachdem der 18-jährige Myles Lewis-Skelly am Freitag gegen Albanien bei seinem Debüt sein erstes Länderspieltor erzielt hatte, konnten die englischen Fans auch im Spiel gegen Lettland eine Torpremiere feiern. In seinem 17. Einsatz für die «Three Lions» sorgte Reece James in der 38. Minute mit seinem ersten Länderspieltor für die Führung.

Die Letten hielten lange tapfer dagegen, in der 68. Minute zerstörte Harry Kane mit dem 2:0 aber jegliche Hoffnungen auf eine Überraschung. Der Bayern-Star musste nach einem scharfen Zuspiel ins Zentrum von Declan Rice nur noch einschieben. Acht Minuten später sorgte Eberechi Eze mit einer schönen Einzelaktion für den 3:0-Endstand. Auch für den 26-Jährigen von Crystal Palace war es im neunten Spiel die Torpremiere im Nationaldress.

Die beste Chance für Lettland hatte Stürmer Vladislavs Gutkovskis in der 18. Minute gehabt. Er profitierte von einem Missverständnis zwischen Marc Guehi und Jordan Pickford, verpasste es aber, aus spitzem Winkel ins leere Tor zu treffen.

Im anderen Spiel der Gruppe setzte sich Albanien ebenfalls problemlos mit 3:0 gegen Andorra durch.

WM-Qualifikation