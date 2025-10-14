Südafrika sichert sich die Teilnahme für die WM 2026 am letzten Spieltag. Nigeria muss in die Playoffs.

Legende: Fahren an die WM Die Spieler von Südafrika. REUTERS/Esa Alexander

Erstmals seit der Heim-WM 2010 nimmt Südafrika 2026 wieder an einer Fussball-Weltmeisterschaft teil. Am letzten Spieltag schob sich das Team von Trainer Hugo Broos dank eines 3:0 gegen Ruanda noch am Überraschungsteam Benin vorbei.

Südafrika schaffte die Qualifikation, obwohl der Verband zuvor drastisch bestraft worden war. Nötig wurde das, weil im März verbotenerweise der eigentlich wegen einer Gelb-Sperre nicht einsatzberechtigte Profi Teboho Mokoena gegen Lesotho aufgeboten wurde. Nachträglich wurde aus einem 2:0-Sieg so ein 0:3, drei sichere Punkte gingen verloren.

Nigeria in den Playoffs

Auf der Strecke blieb hingegen Benin. Die Westafrikaner, die zuvor Platz 1 belegt hatten, unterlagen Nigeria am Dienstag diskussionslos mit 0:4 und fielen auf Rang 3 zurück. Nachbar Nigeria, bei dem Victor Osimhen dreifach traf, steht als einer der vier besten Gruppenzweiten zumindest in den Playoffs.