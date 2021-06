Trotz der Corona-Pandemie verfolgten rund 10'000 Zuschauer die Partie in Kolumbiens Hafenstadt Barranquilla. Angesichts der seit April andauernden Protestwelle gegen die kolumbianische Regierung waren rund um das Stadion etwa 2500 Polizisten im Einsatz. Nach Medienberichten kam es während des Spiels in der Stadt an der Karibikküste zu vereinzelten Krawallen.

Wegen der blutigen Proteste war Kolumbien zuletzt als Ausrichter der Copa America abgesprungen. Daraufhin verlegten die Organisatoren das Turnier in den Corona-Brennpunkt Brasilien, was zu breiter Kritik führte. In der brasilianischen Nationalmannschaft entbrannte offenbar eine Debatte um die Teilnahme an der traditionsreichen Kontinental-Meisterschaft im eigenen Land. Ob die Copa America deshalb wie geplant am Sonntag beginnt, ist alles andere als sicher.