Legende: Doppeltorschütze gegen Peru Raphinha. Imago / Action Plus

Die beiden südamerikanischen Fussball-Schwergewichte überzeugten in der 10. von 18 Runden der WM-Ausscheidung: Argentinien zerzauste Bolivien dank drei Goals und zwei Vorlagen von Lionel Messi mit 6:0. Brasilien gewann das Heimspiel gegen Peru mit 4:0.

Mit den Siegen in Chile (2:1) und jetzt im Heimspiel in Brasilia über Peru befinden sich die Brasilianer wieder auf Kurs. Zunächst traf Raphinha für die «Seleção» doppelt. Er verwandelte zwei Foulpenaltys. Andreas Pereira erhöhte in der 71. Minute per Seitfallzieher auf 3:0, ehe Luiz Henrique drei Minuten später den Treffer zum 4:0-Schlussresultat gelang.

Messi überragend

In Buenos Aires führte Messi Argentinien nach zwei sieglosen Spielen wieder in die Erfolgsspur. Messi brachte das Heimteam nach 19 Minuten in Führung. Kurz vor der Pause erhöhten Lautaro Martinez nach einem schönen Konter aus der eigenen Hälfte und Julian Alvarez auf 3:0. In der zweiten Halbzeit liess das Team von Trainer Lionel Scaloni nicht locker: Thiago Almada und zweimal Messi machten das halbe Dutzend voll.