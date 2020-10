Legende: Mit Triplette zum Matchwinner Neymar beim WM-Qualispiel in Lima. imago images

Brasilien lag auswärts gegen Peru zweimal in Rückstand, die Seleção konnte sich in Lima aber einmal mehr auf Neymar verlassen. Der Stürmer von Paris St-Germain steuerte drei Treffer bei – zwei davon per Elfmeter – und führte Brasilien zu einem 4:2-Sieg.

Mit seinen Treffern 62 bis 64 für die brasilianische Nationalmannschaft zog Neymar in der ewigen Torschützenliste an Ronaldo vorbei auf den 2. Platz. Rekordhalter ist Pele mit 77 Toren.

Argentinien siegt in luftiger Höhe

Auch Argentinien geriet beim Gastspiel in Bolivien auf 3650 Metern über Meer in La Paz zunächst ins Hintertreffen. Lautaro Martinez glich kurz vor dem Ende der ersten Halbzeit aus, Joaquin Correa traf 11 Minuten vor Schluss zum 2:1-Endstand. Lionel Messi blieb ohne Torerfolg, freute sich aber über Argentiniens ersten Sieg in La Paz seit 15 Jahren. «Grossartiger Triumph in der Höhe», schrieb er auf Instagram.

Einen Dämpfer setzte es für Uruguay ab. Trotz zwei Toren von Luis Suarez resultierte in Ecuador eine 2:4-Niederlage. Chile kam nach einem späten Gegentor gegen Kolumbien zu einem 2:2.