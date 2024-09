Legende: Kein Durchkommen Brasilien muss in der WM-Quali gegen Paraguay eine weitere Niederlage einstecken. Getty Images/Christian Alvarenga

Brasilien hat in der WM-Qualifikation bereits die 4. Niederlage im 8. Spiel kassiert. Die «Seleçao» unterlag mit ihren Stars Allison, Rodrygo und Vinicius Jr. in Asuncion gegen Paraguay mit 0:1. Diego Gomez erzielte das Goal des Tages mit einem herrlichen Aussenristschuss schon nach 20 Minuten.

Aus den letzten sechs WM-Qualifikationspartien holte Brasilien bloss noch einen Sieg und fiel auf Rang 5 zurück.

Kolumbien gewinnt Spitzenkampf gegen Argentinien

Im Spitzenkampf siegte Kolumbien in Barranquilla gegen Argentinien mit 2:1. Die Kolumbianer revanchierten sich am Weltmeister für die Finalniederlage an der Copa America im Sommer (0:1). Kolumbien bleibt ausserdem als einziges Team in Südamerika in der WM-Qualifikation ungeschlagen.

Yerson Mosquera und Daniel Munoz (mit einem Foulelfmeter nach VAR-Intervention) erzielten die zwei Tore für Kolumbien. Nicolas Gonzalez gelang dazwischen der Ausgleich für Argentinien.

An der Spitze der Tabelle bleibt aber Argentinien vor Kolumbien und Uruguay. Sechs Teams qualifizieren sich direkt für die WM 2026.