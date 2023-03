Die Frauen des BSC YB gewinnen in der 12. Runde der Women's Super League gegen den FC Luzern mit 1:0.

Nach einer ausgeglichenen Startphase zeigte sich YB aktiver und erspielte sich die grösseren Spielanteile. In der 20. Minute scheiterte Chiara Messerli mit einem guten Abschluss an der Latte. Wenige Augenblicke später schoss Stephanie Waeber die Bernerinnen mit einem Abschluss aus der Distanz mit 1:0 in Führung.

Luzern kam in der 1. Halbzeit kaum zu Torchancen, konnte sich dann aber zu Beginn der 2. Hälfte steigern. YB verteidigte jedoch souverän und überstand die Druckphase der Luzernerinnen unbeschadet. Im Anschluss waren es dann erneut die Bernerinnen, welche sich die besseren Chancen erarbeiteten. Luzern-Keeperin Laura Schneider liess sich aber kein 2. Mal bezwingen.

Schliessen 01:09 Video Waeber: «Waren von Anfang an bereit» Aus Sport-Clip vom 04.03.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 9 Sekunden. 00:50 Video Müller: «Hatten in der 1. Halbzeit keine Chance» Aus Sport-Clip vom 04.03.2023. abspielen. Laufzeit 50 Sekunden. 02:00 Video Wübbenhorst: «Haben ein Quäntchen mehr reingeworfen» Aus Sport-Clip vom 04.03.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten.

Mit dem knappen Erfolg glückte den Bernerinnen die Revanche für das 1:3 im Cup-Viertelfinal vor einer Woche. Gleichzeitig war es für die YB-Frauen der 1. Meisterschafts-Heimsieg seit dem 1. Spieltag gegen St. Gallen. In der Tabelle liegt YB neu 3 Punkte vor Luzern.