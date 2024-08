Legende: Freuen sich über das 1:0 Die Spielerinnen des FC St. Gallen. Keystone/Gian Ehrenzeller

Dem FC St. Gallen ist in der Women's Super League ein Start nach Mass in die neue Saison geglückt. Das Team von Marisa Wunderlin siegte im heimischen Espenmoos mit 1:0 gegen Meister Servette. Das einzige Tor der Partie erzielte Yael Aeberhard in der Nachspielzeit der 1. Halbzeit.

Dem zweiten Playoff-Finalisten der vergangenen Saison ist die Saison-Premiere derweil geglückt. Die FCZ Frauen setzten sich gegen das Frauenteam Thun Berner-Oberland im Heerenschürli mit 5:1 durch. Die Gäste konnten bis zur 78. Minute noch mit einem Punktgewinn liebäugeln, ehe dem FCZ in der Schlussphase noch drei Tore gelangen. Stadtrivale GC musste sich gegen Aarau mit einem 1:1 begnügen.

Basel siegt in Überzahl

Bereits am Freitagabend hatte der FC Basel die neue Spielzeit mit einem 2:1-Sieg gegen YB lanciert. Im St. Jakob-Park sorgte Milena Nikolic mit einem Doppelpack in der 2. Halbzeit für die Wende. Stephanie Waeber hatte YB in der 33. Minute in Führung geschossen. Die Bernerinnen mussten die letzte halbe Stunde in Unterzahl bestreiten, Audrey Remy war nach der zweiten Verwarnung vom Platz geflogen.