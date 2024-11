YB und Basel trennen sich in der 10. Runde der Women’s Super League 1:1.

Auf einen frühen Rückstand können die Bernerinnen reagieren, aber das 2:1 fällt trotz Chancenplus nicht.

Dank einem 2:0-Sieg gegen St. Gallen löst Servette Chênois die YB-Frauen an der Tabellenspitze ab.

In der 59. Minute trug sich YB endlich auch auf dem Scoreboard ein: Die auffällige Naomi Luyet brachte den Ball von der linken Seite in den Strafraum, wo Courtney Strode den Ball in Richtung Tor brachte. Dort lenkte FCB-Verteidigerin Jana Vojetkova den Ball noch unglücklich für ihre Keeperin Anna Klink ab.

FCB mit erstem Abschluss erfolgreich

Damit stand es im Spitzenspiel im Wankdorf 1:1. Die Tabellenführerinnen aus Bern hatten im 1. Spiel nach der Nati-Pause schon in der 11. Minute das 0:1 hinnehmen müssen. Die Baslerinnen waren mit der ersten Torchance in Führung gegangen. Topskorerin Milena Nikolic setzte sich durch, in der Mitte spitzelte Qendresa Krasniqi den Ball an YB-Torhüterin Tamara Biedermann vorbei ins Tor.

01:21 Video Krasniqi spitzelt den Ball zum 1:0 ins Tor Aus Sport-Clip vom 02.11.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 21 Sekunden.

Von diesem Rückstand erholte sich die Equipe von Imke Wübbenhorst rasch und trat ab Mitte der 1. Halbzeit dominant auf. Auch nach der Pause starteten die Bernerinnen, die zuletzt 6 Siege in Serie gefeiert hatten, druckvoller. Doch Noa Schärz – welche die verletzte Stéphanie Waeber stark ersetzte – sowie Iman Beney, Strode oder Luyet vergaben allesamt. Basel kam auf der Gegenseite mit Ausnahme von der Nachspielzeit kaum mehr vor das YB-Tor.

Servette profitiert von Remis im Wankdorf

Unter den Augen von Nationaltrainerin Pia Sundhage blieb es beim 1:1, nachdem die FCB-Frauen das Direktduell zum Auftakt der Hinrunde 2:1 gewonnen hatten. Da zeitgleich Servette Chênois das andere Topduell gegen St. Gallen 2:0 gewann, übernahmen die Genferinnen die Tabellenspitze. YB belegt mit einem Punkt Rückstand Platz 2, dahinter folgen Basel und St. Gallen.