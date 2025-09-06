Im Duell des Rekordmeisters FCZ Frauen gegen den amtierenden Champion YB Frauen war auf dem Heerenschürli alles angerichtet für ein spektakuläres Spiel. Am Ende setzte es ein 0:0 und damit eine leise Enttäuschung für die Fans ab.

In einer kampfbetonten Partie hatten die Zürcher Hausherrinnen leicht die Oberhand. FCZ-Stürmerin Romy Baraniak vergab gute 10 Minuten vor dem Ende die Grosschance zum Lucky Punch: Nach einem völlig missratenen YB-Abstoss übernahm die Deutsche den Ball im Mittelfeld, stürmte nach vorne und traf mit ihrem Abschluss die Latte.

Servette dank doppelter Simonsson

Der Servette FC, Meister vor zwei Jahren in der Women's Super League, gab sich keine Blösse und schlug St. Gallen zu Hause mit 3:0. Innerhalb von 14 Minuten in der 2. Halbzeit traf Therese Simonsson doppelt (53./67.), kurz darauf stellte Ghoutia Karchouni auf den Schlussstand (69.).

Aarau musste sich zu Hause gegen Luzern mit einem 1:1 begnügen. Die FCA-Führung durch Donika Deda (48.) glich Cristina Carp in der 75. Minute aus.

Women's Super League