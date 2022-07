Spanien zittert sich in die K.o.-Phase und trifft nun auf England

Entscheidung in der Gruppe B

Spanien sichert sich an der Women's EURO in der Gruppe B Platz 2 und somit das Viertelfinal-Ticket.

Das entscheidende Direktduell mit Dänemark gewinnen die Spanierinnen dank einem späten Tor mit 1:0. Viertelfinal-Gegner ist Gastgeber England.

Im anderen Spiel der Gruppe B holt sich Deutschland dank eines 3:0-Erfolgs gegen Finnland den 3. Sieg im 3. Spiel.

Die Erlösung der Spanierinnen war in der 90. Minute regelrecht spürbar. Ausgerechnet 2 Einwechselspielerinnen sorgten für die Entscheidung in einem ansonsten an Chancen armen Showdown gegen Dänemark. Aussenläuferin Olga Carmona fand mit einer Flanke den Kopf von Marta Cardona, welche den Ball zum erlösenden 1:0 im Netz unterbrachte.

01:15 Video Cardona erlöst Spanien mit dem späten Kopfballtor Aus Sport-Clip vom 16.07.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 15 Sekunden.

Feldüberlegenheit ja, Torchancen nein

Den Spanierinnen hätte aufgrund der besseren Tordifferenz im Vergleich mit Dänemark auch ein Remis zum Vorstoss in die K.o.-Phase gereicht. Allerdings lag das Weiterkommen der Ibererinnen über fast die ganze Dauer der Partie auf der Kippe. Zwar zog das Team von Trainer Jorge Vilda seinen Ballbesitz-Fussball einmal mehr auf, was zu einer deutlichen Feldüberlegenheit führte.

Zwingende Aktionen waren aber wie bereits im 2. Gruppenspiel gegen Deutschland (0:2) Mangelware. Und so durfte Dänemark – das auf Konter lauerte und speziell durch die gefährliche Pernille Harder jede Gelegenheit dazu wahrnahm – bis zur 90. Minute auf den Lucky Punch hoffen. Dieser kam letztendlich jedoch nicht.

Für die Viertelfinals qualifizierte Teams Box aufklappen Box zuklappen Gruppe A: England, Österreich Gruppe B: Deutschland, Spanien Gruppe C: Schweden, Niederlande Gruppe D: Frankreich

Top-Affiche im Viertelfinal

Dank dem 2. Sieg im 3. Gruppenspiel beendet Spanien die Gruppe B auf dem 2. Platz. Gegner im Viertelfinal wird am kommenden Mittwoch in Brighton England sein. Wollen die Spanierinnen gegen den bisher verblüffenden Gastgeber bestehen, werden sie sich mit Sicherheit noch steigern müssen. Zuzutrauen ist dies dem Team, welches an der EURO ohne seine verletzte Weltfussballerin Alexia Putellas antritt, allemal.

Deutschland hatte bereits vor dem abschliessenden Vorrunden-Spieltag als Sieger der Gruppe B festgestanden. Die DFB-Elf von Trainerin Martina Voss-Tecklenburg gab sich auch gegen Finnland keine Blösse. Sophia Kleinherne (40.), Alexandra Popp (48.) und Nicole Anyomi (63.) sorgten für einen klaren 3:0-Sieg. Deutschland bekommt es im Viertelfinal am Donnerstag in London mit Nachbar Österreich zu tun.

03:12 Video Zusammenfassung Finnland – Deutschland Aus Sport-Clip vom 16.07.2022. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 12 Sekunden.