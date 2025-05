Sie können bei der Entscheidung um den Meistertitel im Schweizer Frauenfussball am Samstag hautnah mit dabei sein. Das Final-Rückspiel zwischen YB und GC wird ab 16:45 Uhr auf SRF zwei live übertragen und kann auch in der Sport App mittels Stream und Ticker verfolgt werden. Ab 17:00 Uhr rollt der Ball im Wankdorf.



Die Women's Super League wird auch am Sonntag im «Sportpanorama» thematisiert werden – und zwar mit doppeltem Studiobesuch. Dann ist ab 18:00 Uhr live auf SRF zwei die Kapitänin und verantwortliche Trainerperson des Meisters zu Gast.