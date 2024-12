Die letzte Runde im Jahr 2024 ist in der höchsten Schweizer Frauenliga gespielt. In einer Woche steigt die EM-Auslosung.

Winterpause in der WSL – doch ein Highlight bietet das Jahr noch

Legende: Grüssen von der Tabellenspitze Die Spielerinnen von Servette Chênois. Keystone/Salvatore di Nolfi

Eine Woche früher als die Männer haben sich die Frauen aus der Women's Super League in die Winterpause verabschiedet. Es gibt dabei zwei Leader: Einen nach striktem Blick auf die nackten Zahlen der Tabelle, die Servette Chênois mit 30 Punkten aus 13 Spielen anführt. Und einen nach Verlustpunkten: Basel lauert mit 28 Punkten aus 12 Spielen auf dem 2. Platz.

Basel ist zusammen mit YB (Platz 4), das mit Naomi Luyet und Stephanie Waeber die Top-Torschützinnen der Liga stellt (je 8 Treffer), auch das Team, das in der Hinrunde am meisten Tore erzielt hat (je 32). Die Genfer Defensive ist dafür am stabilsten (nur 6 Gegentore).

EM-Auslosung schon bald

Weiter geht es am 2. Februar mit drei Spielen der 12. Runde, die wegen des Schnees verschoben werden mussten. Eine Woche darauf greifen auch die restlichen Teams wieder ins Geschehen ein.

Schon in einer Woche schaut die Fussballwelt nach Ecublens: Am Montag, 16. Dezember, werden dort die 4 Gruppen der EURO 2025 ausgelost. Welche Gegner die Schweizerinnen am Heimturnier erwarten, erfahren Sie ab 18:00 Uhr auf SRF zwei.

