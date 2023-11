In der Neuauflage des Playoff-Finals der letzten Saison verlieren die FC Zürich Frauen zuhause gegen Servette deutlich.

Legende: Musste dreimal hinter sich greifen FCZ-Torhüterin Noemi Benz (Archivbild). Claudio Thoma/freshfocus

Am 9. Spieltag der Women's Super League fand erstmals die Neuauflage des Playoff-Finals der vergangenen Spielzeit statt. Die FC Zürich Frauen setzten sich damals am 2. Juni deutlich mit 3:0 gegen Servette durch und holten damit bereits ihren 24. Meistertitel.

04:25 Video Archiv: FCZ Frauen sind nach 3:0 gegen Servette Schweizer Meister Aus Sport-Clip vom 03.06.2023. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 25 Sekunden.

Mit dem exakt gleichen Resultat gelang den Genferinnen nun die Revanche. Zu Gast auf der Sportanlage Heerenschürli führte das Team des spanischen Trainers Jose Barcala schon nach einer halben Stunde mit 3:0. Paula Serrano (12.), Cassandra Korhonen (15.) und Nationalspielerin Sandrine Mauron (30.) erzielten die Tore für die in der Liga noch ungeschlagenen «Grenats».

Durch diesen Sieg zog Servette am FCZ vorbei und grüsst nun vom Leaderthron. Die Zürcherinnen verloren nach dem 1:3 gegen die YB Frauen Anfang Oktober nun bereits zum zweiten Mal. So viele Niederlagen hatten sie in der letzten Saison nach der 18 Spiele umfassenden Qualifikation kassiert.