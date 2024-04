Die derzeit verletzte YB-Stürmerin Malaurie Granges spricht in der neuen Folge von «Hidden Stories» über ihre Faszination für Oldtimer.

Ein Käfer spendet Trost in schwierigen Zeiten

Als Malaurie Granges in der Oldtimer-Galerie in Toffen (BE) den orangen VW-Käfer sieht, strahlt sie. Das «Oldtimer-Fieber» hat die 21-Jährige schon im Kindesalter gepackt und nicht mehr losgelassen.

In der neuen Folge von «Hidden Stories» (Video oben) nimmt uns die YB-Stürmerin mit auf eine kleine Ausfahrt und erzählt, was es mit ihrer Leidenschaft auf sich hat – und verrät auch, weshalb sie es mit ihrem Käfer noch nicht bis nach Bern geschafft hat.

Zwei Kreuzbandrisse

Dass Granges aktuell mehr Zeit für ihr Hobby hat, ist auch einem traurigen Umstand geschuldet: Die Walliserin beklagt grosses Verletzungspech. Nachdem sie sich jüngst von einem Kreuzbandriss im linken Knie erholt hatte, schlug das Schicksal erneut zu. Bei ihrem Pflichtspiel-Comeback im Februar – sie schoss gegen Aarau sogleich ein Tor – riss sie sich bei einer Aktion ohne gegnerische Einwirkung das Kreuzband im anderen Knie.

«Ich wusste sofort, dass es etwas Schlimmes ist», erzählt Granges. Ihre erste Gedanken waren: «Jetzt fängt alles wieder von vorne an.»