Dem FC Basel läuft es in dieser Saison überraschend gut. Können die Baslerinnen ihre Erfolgsserie gegen GC fortsetzen?

Runderneuertes Basel fordert GC in der Playoff-Reprise

Legende: Überwanden bislang fast alle Hindernisse Die Baslerinnen, hier Leonie Köster in der Partie gegen St. Gallen. freshfocus/Marc Schuhmacher

Kein Team ging die neue Saison der Women's Super League so verändert an wie der FC Basel. 13 Zugänge standen 17 Abgängen gegenüber. Die neuformierte Equipe hat sich jedoch schnell gefunden. Nach 9 von 18 Spieltagen in der Qualifikation steht der FCB mit nur einer Niederlage (gegen Meister FCZ) und 20 Punkten auf dem 2. Tabellenplatz.

Die Baslerinnen haben in dieser Saison bereits mehr Siege geholt (6) als in der gesamten vergangenen «Regular Season». Nun kommt mit den Grasshoppers das Team ans Rheinknie, welches im letzten Jahr im Playoff-Viertelfinal noch die Oberhand behielt.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie die Partie der 10. Runde der Women's Super League zwischen Basel und GCZ live im Stream auf srf.ch/sport und in der Sport App. Der Anpfiff der Partie erfolgt um 18:00 Uhr.

Seit dem Sommer lief es den Zürcherinnen, die auch einige wichtige Abgänge zu verkraften hatten, jedoch weit weniger gut. Deshalb musste Trainerin Anne Pochert nach 6 Partien gehen. Seither gab es in 3 Spielen 7 Zähler, die Formkurve zeigt also nach oben.

Die grösste Bewährungsprobe folgt nun mit der Partie gegen den FCB. Mit einem Sieg würden die Baslerinnen die Tabellenspitze übernehmen. Eine Chance, die sie sich wohl nicht nehmen lassen wollen.

03:43 Video Archiv: Im 1. Aufeinandertreffen holte Basel einen Mini-Sieg Aus Sport-Clip vom 26.08.2023. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 43 Sekunden.