Die YB-Frauen verlieren eine weitere Schlüsselspielerin. Naomi Luyet schliesst sich Hoffenheim an.

Luyet wagt Sprung in die Bundesliga und wechselt zu Hoffenheim

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Jubelt künftig für Hoffenheim Naomi Luyet. KEYSTONE / Jean-Christophe Bott

Nach der Abwehrchefin Wiëlle Douma müssen die Meisterinnen von YB eine weitere Schlüsselspielerin ziehen lassen. Naomi Luyet folgt ihrer Teamkollegin und wechselt in die Bundesliga zu Hoffenheim. Die 19-jährige Offensivspielerin unterschrieb einen Vertrag bis 2028.

Luyet war 2021 von Sion in die YB-Nachwuchsabteilung gewechselt und gehörte seit 2023 dem Fanionteam an. Sie erzielte in 41 Pflichtspielen 26 Tore und feierte mit den Bernerinnen jüngst den Schweizer Meistertitel.

EM-Teilnahme fraglich

Vor einem Jahr gab Luyet ihr Debüt im Schweizer Frauen-Nationalteam und absolvierte seither fünf Länderspiele, in denen ihr ein Treffer gelang. Ob die Walliserin auch an der Heim-EURO auflaufen wird, ist indes fraglich.

Luyet, die im Playoff-Final nach langer Verletzungspause ihr Comeback gegeben hatte, wurde für die Nations-League-Partien gegen Frankreich (0:4) und Norwegen (0:1) nicht aufgeboten.