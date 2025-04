Per E-Mail teilen

Die Frauen des FC Basel haben im Hinspiel des Playoff-Halbfinals einen 2:1-Auswärtssieg bei GC gefeiert. Das Team von Kim Kulig machte dabei auf dem GC-Campus einen frühen Rückstand wett.

Ugochukwu avanciert zur Matchwinnerin

In der 13. Minute war es GC-Captain Luna Lempérière, welche das Heimteam zur grossen Freude der 600 Zuschauerinnen und Zuschauer nach einem Eckball in Führung schoss. Ivana Rudelic glich das Spiel für die Gäste noch vor der Pause aus.

In einer intensiv geführten Partie waren es schliesslich die Baslerinnen, die das bessere Ende für sich behielten: In der 73. Minute zeichnete Melissa Ugochukwu für den Siegtreffer verantwortlich.

YB mit grosser Wende gegen den FCZ

Das Rückspiel findet am kommenden Wochenende in Basel statt. Im anderen Halbfinal der Women's Super League legten die YB-Frauen mit einem 3:1-Auswärtserfolg gegen den FCZ die Basis für eine Finalteilnahme. Dabei fielen sämtliche Tore der Bernerinnen in den letzten 20 Minuten.

