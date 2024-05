Nach dem 1:1 im Hinspiel der Playoff-Viertelfinals ringt YB die Grasshoppers in der Women's Super League spektakulär 4:3 nieder.

Der FC Zürich gewinnt beim Comeback und Jubiläum von Kim Dubs auch das Rückspiel gegen Luzern und steht ohne ganz grosse Gala sicher unter den letzten Vier.

Die letzten beiden Halbfinal-Tickets machen Basel gegen St. Gallen und Servette gegen Aarau untereinander aus.

Die Young Boys stehen als erstes Team in den Playoff-Halbfinals der Women's Super League. Die Bernerinnen siegten nach dem 1:1 im Hinspiel vor heimischem Publikum 4:3 gegen die Grasshoppers. Die Bernerinnen drehten die Partie nach frühem Rückstand (Emoke Papai hatte nach 12 Minuten von einem Missverständnis in der YB-Defensive profitiert) mit Toren in der 15. und 19. Minute: Erst setzte sich Liga-Topskorerin Courtney Strode durch, dann netzte Wibke Meister nach einem Eckball per herrlichem Schlenzer aus 18 Metern zum 2:1 ein.

01:11 Video Papai nimmt YB-Geschenk dankbar an Aus Sport-Clip vom 04.05.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 11 Sekunden.

GC beweist Moral

Mit einem weiteren Doppelschlag kurz nach der Pause durch Stephanie Waeber (50.) und Naomi Luyet (53.) führte YB scheinbar komfortabel 4:1. Doch abermals Papai (58.) und Ella Ljustina (83.) liessen nochmals Spannung aufkommen. YB brachte den knappen Sieg indes über die Zeit.

Nachdem YB seit der Einführung der Playoffs in den vergangenen zwei Jahren die Segel bereits in den Viertelfinals streichen musste, stehen die Bernerinnen nun erstmals unter den letzten Vier. Gegner im Halbfinal ist Cupsieger Servette oder Aarau.

Stimmen zum Spiel

Schliessen 02:46 Video Wübbenhorst: «Die Kräfte haben nachgelassen» Aus Sport-Clip vom 04.05.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 46 Sekunden. 01:28 Video Waeber: «Am Schluss hat es gereicht» Aus Sport-Clip vom 04.05.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 28 Sekunden. 02:08 Video Schertenleib: «Nach dem 1:0 hatten wir das Gefühl, nachlassen zu können» Aus Sport-Clip vom 04.05.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 8 Sekunden. 01:17 Video Lempérière: «Enttäuschend, wir hatten höhere Ziele» Aus Sport-Clip vom 04.05.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 17 Sekunden.

Dubs-Party bei glanzlosem FCZ-Sieg

Die Frauen des FC Zürich brauchten nach dem 2:0-Hinspielsieg in Luzern nicht den ganz grossen Auftritt hinzulegen. Dennoch reichte es zu einem 2:1-Erfolg im Heerenschürli. Nach Oliwia Wos' Führung (36.) für die Zürcherinnen glich Bettina Brülhart (54.) aus. Seraina Piubel verpasste den 2. Zürcher Treffer gleich mehrfach. Besser machte es eine, die mit ihrem Comeback nach 11 Monaten und überstandener Achillesverletzung zum 100. Mal für den FCZ zum Einsatz kam: Kim Dubs (84.) drückte 10 Minuten nach ihrer Einwechslung den Ball nach einem Corner über die Linie.