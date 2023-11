Ein spezieller Werdegang? Eine prägende Begegnung? Ein aussergewöhnliches Hobby? In unserer Rubrik «Hidden Stories» verraten uns Protagonistinnen aus der Women's Super League ganz persönliche Geschichten aus ihrem Leben, die unbekannt, unerwartet oder berührend sind.

In Folge 3 (siehe Video oben) steht Aarau-Spielerin Simona Petkova im Fokus. Die zweifache bulgarische Fussballerin des Jahres hat ein Buch über ihre bisherige Karriere geschrieben. Die 29-Jährige spricht mit uns über ihre Leidenschaft fürs Schreiben, ihre schwierige Kindheit und beweist, dass sie sowohl mit Buchstaben als auch mit Ball glänzen kann.

Weitere Episoden gibt's in loser Folge auf den Sozialen Kanälen von SRF Sport und in der SRF Sport App. Hier gibt es die bereits erschienenen Folgen in der Übersicht:

