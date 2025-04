Legende: Verlässt den Klub auf eigenen Wunsch Theo Karapetsas, Leiter Frauenfussball beim FC Basel. Keystone/Georgios Kefalas

Basel und Karapetsas gehen getrennte Wege

Der Sportdirektor und Leiter des Bereichs Frauenfussball des FC Basel, Theo Karapetsas, habe sich dazu entschieden, nach zweieinhalb Jahren bei «Rot-Blau» eine neue Herausforderung zu suchen, wie der FCB auf seiner Website mitteilte. Der 34-Jährige war im Februar 2023 vom FCZ ans Rheinknie gewechselt und verantwortete seither den gesamten Bereich des FCB-Frauenfussballs. In seiner Zeit erreichte das Frauenteam im letzten Jahr die Halbfinals in der Liga und im Cup. In der aktuellen Saison stiess das Team im Cup bis in den Final vor, in der Meisterschaft qualifizierte man sich als Zweiter für die Playoffs. Über eine Nachfolgelösung werde der Klub informieren, sobald diese definitiv sei.

