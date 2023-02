Legende: Will den FCZ in Schach halten Servette-Verteidigerin Daïna Bourma – hier im Zweikampf mit Seraina Piubel. Keystone / WALTER BIERI

Nach rund zweimonatiger Winterpause rollt der Ball an diesem Wochenende auch in der Women's Super League wieder. Highlight der 11. Runde ist der Spitzenkampf am Sonntag zwischen Servette Chenoîs und den FCZ-Frauen. Die Spitzenreiterinnen aus Genf könnten mit einem Sieg den Vorsprung auf den 1. Verfolger auf 9 Punkte ausbauen.

In die andere Richtung schielt der Gast aus Zürich. Die amtierenden Schweizer Meisterinnen nehmen den Schlussspurt der Regular Season mit einer neuen Frau an der Seitenlinie in Angriff. Jacqueline Dünker ersetzte in der Winterpause Inka Grings, die neu als Nati-Trainerin amtet.

Noch 8 Runden bis zu den Playoffs

Einen namhaften Zuzug hatten aber auch die «Grenat» zu vermelden. Mit der Verpflichtung von Nationalspielerin Coumba Sow landeten die Genferinnen einen wahren Transfercoup. Sow trifft am Sonntag auf ihre ehemaligen Teamkolleginnen, mit denen sie 2019 den Schweizer Meistertitel feiern konnte.

Bis zum Ende der Regular Season haben die Teams noch 8 Runden zu absolvieren. Danach wird der Meistertitel wie schon 2022 im Playoff-Modus vergeben.