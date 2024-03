In der zweitletzten Runde vor den Playoffs landen die Frauen des FC Basel gegen YB einen verdienten 1:0-Sieg.

Vor 10 Tagen hatte Basel den YB Frauen im Cup-Halbfinal beim 2:3 zuhause noch den Vortritt lassen müssen. Die Revanche für diese Niederlage gelang dem Team von Kim Kulig in der Liga dank eines späten Treffers: Melissa Ugochukwu belohnte die Baslerinnen im Leichtathletik-Stadion St. Jakob in der 83. Minute für den grossen Aufwand. Bereits zuvor hatte die Führung mehrfach in der Luft gelegen, diverse Chancen blieben aber ungenutzt.

00:41 Video Csillag: «Ich selbst hatte auch viele Chancen» Aus Sport-Clip vom 30.03.2024. abspielen. Laufzeit 41 Sekunden.

Weil die zweitplatzierten FC Zürich Frauen (1:0 in Rapperswil-Jona) ebenfalls gewannen, verbleibt Basel auf Tabellenrang 3. Leader Servette Chênois gab sich bei Schlusslicht Thun Berner-Oberland keine Blösse und fuhr einen ungefährdeten 5:0-Sieg ein. In zwei Wochen findet in der Women's Super League die letzte Runde vor den Meister-Playoffs statt.