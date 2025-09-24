Legende: Fand nach ihrer Einwechslung sofort ins Spiel Dreifachtorschützin Kayla McKenna (Archivbild). Imago/Sports Press Photo

GC feiert in der 5. Runde der Women's Super League einen Kantersieg in Luzern.

Servette Chênois steht weiterhin mit dem Punktemaximum da. Meister YB bekundet bei Rapperswil-Jona keine Mühe.

Am letzten Sonntag zogen die GC Frauen zuhause gegen Basel mit 0:1 knapp den Kürzeren. Es war für Joao Paivas Team die erste Niederlage der Saison. Die Reaktion seiner Spielerinnen dürfte dem portugiesischen Trainer mehr als gefallen haben: Gleich mit 8:2 fertigten die Grasshoppers den FC Luzern am 5. Spieltag der Women's Super League ab.

Der FCL, der schon Anfang Februar zuhause gegen den GCZ mit 0:6 untergegangen war, kam in der Swissporarena 8 Minuten nach dem 0:4 innert 5 Minuten auf 2:4 heran (55./60.). Nur 4 Minuten später stand es aber bereits wieder 2:5 und weitere 11 Minuten später 2:8. Kayla McKenna, die erst in der 63. Minute eingewechselt worden war, erzielte die GC-Tore 5, 6 und 8. Für die 29-jährige Jamaikanerin waren es im 5. Einsatz die Saisontore 3 bis 5.

Servette mit Punktemaximum

Vor den auf Rang 2 klassierten Grasshoppers sitzt Servette Chênois weiter makellos auf dem Leaderthron. Die Genferinnen gewannen ihr Heimspiel gegen die noch sieglosen Aarauerinnen mit 4:1. Für Servette, das im 5. Spiel zum ersten Mal ein Gegentor hinnehmen musste, traf Theresa Simonsson doppelt – bereits die Tore 6 und 7 der schwedischen Angreiferin im 5. Spiel.

Meister YB liess auf den ersten Saisonsieg am Samstag gleich den nächsten «Dreier» folgen. Die Bernerinnen setzten sich bei Rapperswil-Jona mit 3:0 durch. Bereits wenige Sekunden nach dem Anspiel des Heimteams hatte Géraldine Ess YB fast in Führung gebracht. Rund 3 Minuten später machte es die 23-Jährige besser und traf zum 1:0.

Women's Super League