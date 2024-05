Die FCZ Frauen spielen auch in dieser Saison um den Meistertitel in der Women's Super League.

Nach dem 2:1-Auswärtssieg im Hinspiel reicht den Zürcherinnen ein 2:2 im Halbfinal-Rückspiel zum Einzug ins Endspiel am 26. Mai.

Den anderen Finalisten ermitteln am Sonntag Servette Chênois und YB.

Der amtierende Meister in der Women's Super League erhält die Chance auf die Titelverteidigung: Im heimischen Heerenschürli haben die FCZ Frauen mit einiger Mühe zum dritten Mal in Folge den Finaleinzug geschafft. In der Addition aus Halbfinal-Hin- und -Rückspiel setzten sich die Zürcherinnen mit 4:3 durch.

Vincze wird zur Heldin

Das letztlich entscheidende 2:2 gelang einer 16-Jährigen: In der 67. Minute nutzte Borbala Vincze die Unordnung nach einem Doppelwechsel bei den Baslerinnen eiskalt aus und traf mit einem Flachschuss in den Winkel. Die ungarische Nachwuchs-Internationale war erst 14 Zeigerumdrehungen zuvor eingewechselt worden. In der Nachspielzeit hatte die jüngste Spielerin auf dem Platz gar noch das 3:2 auf dem Fuss, scheiterte aber am Pfosten.

Basel war davor zweimal auf Kurs Richtung Verlängerung gewesen: Bereits in der 6. Minute schoss Milena Nikolic die Gäste mit einer Direktabnahme in Führung. Zürich tat sich schwer und brauchte einen Standard für den Ausgleich: Oliwia Wos köpfelte nach Vanessa Bernauers Freistossflanke zum 1:1 ein (26.). Nach dem Seitenwechsel war es dann Antonia Baass (60.), die die Baslerinnen mit ihrem Tor aus spitzem Winkel noch einmal hoffen liess – am Schluss sollte es aber nicht zum erstmaligen Finaleinzug reichen.

Servette Chênois mit einem Bein ebenfalls im Final

Im Endspiel dürfte der Gegner des FCZ Servette Chênois heissen. Die Genferinnen gehen am Sonntag mit einem 4:0-Polster ins Rückspiel gegen YB. Der Final steigt bereits am kommenden Sonntag in der Stockhorn Arena in Thun (SRF überträgt live).