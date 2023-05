«Ganz klar – wir sind reif, um den FCZ zu schlagen», sagt Isabel Rutishauser. Die GC-Torhüterin und ihre Teamkolleginnen sagen dem FC Zürich vor dem Playoff-Halbfinal in der Women's Super League, der am Samstag in Niederhasli mit dem Hinspiel in die 1. Runde geht, den Kampf an.

Bereits in der letzten Saison gab es im Halbfinal dasselbe Duell, damals setzte sich der FCZ mit 1:0 im Hin- sowie mit 3:0 im Rückspiel relativ locker durch. Doch die Grasshoppers wollen sich nun revanchieren. «Sie haben schon viele Titel gewonnen, aber GC ist im Aufwind. Wir haben bereits im Herbst in der Hinrunde gezeigt, dass wir gegen sie gewinnen können», so Rutishauser.

00:54 Video Archiv: FCZ schlägt GC letzte Saison im Halbfinal Aus Sport-Clip vom 28.05.2022. abspielen. Laufzeit 54 Sekunden.

Das Team habe sich extrem weiterentwickelt und freue sich enorm auf das Derby. Auch Teamkollegin Ella Ljustina fügt an: «Der FCZ war vielleicht vor zwei, drei Jahren der klare Favorit. Aber heute ist das nicht mehr so. Die Karten wurden neu gemischt.»

04:21 Video Eine Challenge zwischen Ljustina und Rutishauser als Warm-up Aus Sport-Clip vom 19.05.2023. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 21 Sekunden.

Der FC Zürich hatte die Qualifikation auf dem 2. Rang abgeschlossen, die Stadtrivalinnen nur 1 Position und 6 Punkte dahinter. Die Hürden im Playoff-Viertelfinal hatten beide (FCZ mit dem Gesamtskore von 8:0 gegen Luzern, GC mit 4:0 gegen Basel) mühelos übersprungen. Im Derby dürfte nun mehr Pfeffer drin sein.

01:44 Video Ella Ljustina: «Mittlerweile ist der FCZ nicht mehr der klare Favorit» Aus Sport-Clip vom 19.05.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 44 Sekunden.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Das Hinspiel des Playoff-Halbfinals zwischen St. Gallen und Servette sehen Sie am Samstag ab 17:55 Uhr live bei SRF. Alle Highlights zu dieser Partie und auch zum Spiel GC – FCZ gibt es nach Spielschluss in der SRF Sport App.

Neuauflage des Cupfinals

Auch der andere Halbfinal verspricht Spannung: In einer Neuauflage des Cupfinals trifft der FC St. Gallen auf die Qualifikationssiegerinnen vom Servette FC Chênois Féminin. Die Ostschweizerinnen starten erneut als Aussenseiterinnen ins Duell, wollen sich aber für die 0:1-Pleite im Cupfinal Ende April revanchieren.