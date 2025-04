Per E-Mail teilen

Legende: Die Entscheidung im Wankdorf Das 1:0 für YB. Keystone/Anthony Anex

Die Qualifikationssiegerinnen aus Bern haben sich im Viertelfinal-Duell mit Luzern erwartungsgemäss durchgesetzt. Nach dem 2:1-Sieg im Hinspiel am vergangenen Sonntag setzten sich die YB Frauen im Rückspiel am Donnerstag im Wankdorf mit 1:0 durch.

Captain Stephanie Waeber erzielte in der 32. Minute den einzigen Treffer des Rückspiels. Die 24-Jährige zog am Strafraumrand direkt ab und versenkte die Kugel in der rechten unteren Ecke.

Weitere Viertelfinals am Samstag

Im Halbfinal trifft YB entweder auf St. Gallen oder den FC Zürich. Die Zürcherinnen haben das Hinspiel zuhause mit 3:1 gewinnen können, am Samstag steht das Rückspiel an. Ebenfalls am Samstag ermitteln Basel und Aarau (Hinspiel 2:1) sowie Servette und GC (1:1) die weiteren Halbfinalteilnehmerinnen.

