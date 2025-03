In der Women's Super League schlägt YB den FCZ in der 17. von 18 Runden zuhause mit 4:1.

Nationalspielerin Iman Beney zieht sich in der 58. Minute eine Verletzung zu.

Courtney Strode brilliert für die Bernerinnen mit einer Doublette.

Iman Beney schlüpfte kurz nach Wiederbeginn für ein paar Minuten in die Hauptrolle in dieser Affiche. Die Schweizer Nationalspieler erhöhte in der 48. Minute auf 3:0 für YB – und machte damit den Sack in dieser Partie praktisch zu.

Doch knapp vier Minuten später wich bei der 18-Jährigen das lachende einem schmerzverzerrten Gesicht: Sie verletzte sich am rechten Knöchel, als sie einen Abschluss blocken wollte. Unter den Augen von Natitrainerin Pia Sundhage wurde sie in der 58. Minute ausgewechselt.

Strode erzielt Traumtor

Sekunden zuvor hatte Sanja Kovacevic für die FCZ Frauen eine flüssige Kombination zum 1:3 vollendet. Das Heimteam liess sich ob des Doppelschocks jedoch nicht aus der Ruhe bringen; in der 75. Minute erhöhte Courtney Strode auf 4:1.

Apropos Strode: Die US-Amerikanerin erzielte den schönsten Treffer des Nachmittags. Sie setzte in der 36. Minute zu einem unwiderstehlichen Solo an, das sie mit einem Schlenzer in die entfernte Torecke zum 2:0 vergoldete. Knapp acht Minuten zuvor hatte Bianca Dysli die überlegenen Bernerinnen auf die Siegerstrasse geführt.

Women's Super League