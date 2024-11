Naomi Luyet ist blendend in Form. Die 18-jährige YB-Überfliegerin will auch beim WSL-Gastspiel in St. Gallen brillieren.

WSL: FCSG – YB am Sonntag live

Legende: Eine der grössten Attraktionen im Schweizer Frauenfussball Naomi Luyet. Keystone/Salvatore di Nolfi

Naomi Luyets 1. Länderspieltor beim 2:1 der Schweizer Nati gegen Frankreich Ende Oktober war eine Augenweide. Die 18-Jährige zirkelte den Ball meisterhaft in die hohe Ecke und versetzte das Publikum in Genf in Staunen. Beobachter der Women's Super League dürften dagegen weniger überrascht gewesen sein.

00:59 Video Archiv: Luyet schiesst die Schweiz herrlich zum Sieg Aus Sport-Clip vom 29.10.2024. abspielen. Laufzeit 59 Sekunden.

Im Tagesgeschäft hat das hochgelobte Offensivtalent wesentlich dazu beigetragen, dass YB an der Spitze mitmischt. 8 der 27 Treffer der Bernerinnen gehen auf ihr Konto, dazu kommen 5 Assists. Luyet führt die WSL-Torschützenliste vor der Baslerin Milena Nikolic (7) sowie Teamkollegin Stephanie Waeber (6) an.

Hält Ostschweizer Abwehrbollwerk stand?

YB hat zuletzt 7 Mal hintereinander nicht verloren. Das Gastspiel in St. Gallen verspricht indes Spannung: Die Tabellennachbarinnen haben im ersten Aufeinandertreffen in dieser Saison die Punkte geteilt. Beim 0:0 im August brachte auch Luyet keinen Treffer zustande. Allgemein baut die St. Galler Trainerin Marisa Wunderlin auf eine stabile Defensive. In 10 Spielen gab es nur gerade 5 Gegentore.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Die Partie St. Gallen – YB sehen Sie am Sonntag ab 12:55 Uhr live auf srf.ch/sport und in der Sport App.