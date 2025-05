Per E-Mail teilen

GC gewinnt das Hinspiel des Playoff-Finals der Women's Super League gegen YB mit 1:0.

Géraldine Ess erzielt in der 90. Minute das Siegtor für die Zürcherinnen.

Das Rückspiel findet am 17. Mai in Bern statt.

In der Schlussphase kam das im Letzigrund über weite Strecken blasse YB doch noch auf. Die Quali-Siegerinnen drückten im Hinspiel des Playoff-Finals auf den ersten Treffer – und kamen diesem sehr nahe. Ein leicht abgefälschter Distanzschuss Athena Kuehns klatschte in der 81. Minute an die Latte. GC-Torhüterin Lauren Kozal wäre geschlagen gewesen.

Auch in der Folge behielten die Bernerinnen die Oberhand. Das entscheidende Tor erzielte in der 90. Minute jedoch Gastgeber GC. Nach einer Flanke klärte YB nur ungenügend. Der Ball prallte direkt vor die Füsse Géraldine Ess', die souverän zum 1:0 einnetzte. Damit bewies besonders auch Trainer Joao Paiva ein goldenes Händchen. Er hatte die Torschützin erst rund 2 Minuten zuvor eingewechselt.

In der Nachspielzeit konnte YB nicht mehr reagieren. Das Team von Trainerin Imke Wübbenhorst musste die erste Niederlage in den laufenden Playoffs einstecken und im Rückspiel am kommenden Samstag entsprechend erstmals einen Rückstand wettmachen, soll der Meistertitel noch eingetütet werden.

Torchancen eine Seltenheit

Abgesehen von der Schlussphase hatte GC etwas mehr vom Spiel gehabt. YB verzeichnete erst in der 80. Minute den ersten Torschuss. Auch vor Tamara Biedermanns Kasten wurde es zwar nur selten gefährlich. Einige hochkarätige Chancen erarbeiteten sich die Zürcherinnen im ersten Durchgang aber doch. In der 36. Minute scheiterte Noémie Potier nach einem sehenswert vorgetragenen Konter etwa frei vor Biedermann.

Auch beim anschliessenden Eckball wurde es nach einer Unsicherheit der YB-Torhüterin gefährlich. YB konnte aber klären. Der Rest des Spiels verlief weitgehend im Mittelfeld. Beide Teams wollten kein unnötiges Risiko eingehen und waren darauf bedacht, sich keine Fehler zu leisten. Der Plan ging auf beiden Seiten auf. Bis ein Klärungsversuch in der 90. Minute direkt vor Ess landete und das entscheidende Tor doch noch fiel.

Das Rückspiel findet am kommenden Samstag in Bern statt. Anpfiff ist um 17 Uhr, bei SRF sind Sie live dabei.

Women's Super League