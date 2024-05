Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Die FC Zürich Frauen haben im Halbfinal-Hinspiel in den Playoffs gegen Basel auswärts vorgelegt. Das Kuriose dabei: Die Zürcherinnen erzielten im Leichtathletikstadion St. Jakob selbst kein einziges Tor. Stattdessen hatten die Baslerinnen die Spendierhosen an:

33. Minute: Nach einem FCZ-Freistoss will Jana Vojtekova per Kopf klären. Doch ihre Intervention geht nach hinten los. Per Pfosten bugsiert sie den Ball ins eigene Gehäuse – 1:0 für die Gäste.

Nach einem FCZ-Freistoss will Jana Vojtekova per Kopf klären. Doch ihre Intervention geht nach hinten los. Per Pfosten bugsiert sie den Ball ins eigene Gehäuse – 1:0 für die Gäste. 55. Minute: Gloria Adigo spielt einen Rückpass zu Goalie Anna Klink. Doch diese rechnet nicht damit – und so kullert die Kugel zum 2:1 für die Zürcherinnen über die Linie.

00:44 Video Basels Vojtekova nickt den FCZ in Führung Aus Sport-Clip vom 11.05.2024. abspielen. Laufzeit 44 Sekunden.

Nur 65 Sekunden vor dem Slapstick-Eigentor hatte Coumba Sow ihre Farben mit dem 1:1 zurück ins Spiel gebracht. Auf den neuerlichen Rückschlag fand das Team von Trainerin Kim Kulig trotz Vehemenz keine Antwort mehr.

Rückspiel in einer Woche

Dass die Gastgeberinnen unglücklich agierten, hatte auch eine Aktion kurz vor der Pause gezeigt: Vana Rudelic setzte den Ball aus fünf Metern an den Aussenpfosten.

00:46 Video Rudelic scheitert aus fünf Metern am Pfosten Aus Sport-Clip vom 11.05.2024. abspielen. Laufzeit 46 Sekunden.

Die Equipe von Trainerin Jacqueline Dünker geht also mit einem kleinen Polster ins Rückspiel. Dieses steigt am kommenden Samstag, 18. Mai, um 18:00 Uhr im Sportzentrum Heerenschürli in Zürich.