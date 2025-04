Servette Chênois ist der Start in die Playoffs der Women's Super League nicht wunschgemäss geglückt. Die Titelverteidigerinnen kamen im Viertelfinal-Hinspiel gegen die Grasshoppers im Letzigrund nicht über ein 1:1 hinaus.

Stürmerin Cassandra Korhonen brachte den Favoriten aus Genf in der 23. Minute standesgemäss in Führung. In der Folge verpasste es Servette aber, den Vorsprung vorentscheidend auszubauen. Dies rächte sich in der 76. Minute, als Kayla McKenna einen Abwehrfehler der Gäste eiskalt ausnutzte und zum 1:1-Endstand traf.

Das Rückspiel in Genf steigt am kommenden Samstag.

YB siegt in Luzern

Auch am Sonntag fand das Hinspiel zwischen Luzern und YB statt. Der Quali-Sieger aus Bern bekundete mit dem Achten der Qualifikation durchaus Mühe, behielt auswärts aber letztlich doch noch mit 2:1 die Oberhand. Sämtliche Treffer in der Swissporarena fielen nach dem Seitenwechsel.

Lisa Josten eröffnete in der 52. Minute den Torreigen zugunsten von YB. In der 71. Minute vermochten die Innerschweizerinnen aber zu reagieren. Nach einem Fehler im Aufbauspiel der Bernerinnen vernaschte Alyssa Keller die gegnerische Abwehr und stellte auf 1:1. Das letzte Wort hatten aber die Gäste. Laura Frey schoss YB in der 87. Minute aus 15 Metern zum Sieg.

Der Halbfinalist dieses Duells wird bereits am kommenden Donnerstag im Rückspiel im Wankdorf ermittelt.

Resultate