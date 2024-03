WSL: SRF-Livespiel am Samstag

Legende: Wollen auch gegen Basel jubeln Die YB-Frauen. Freshfocus/Claudio de Capitani

Gleich mit 2:6 gingen die YB-Frauen am vergangenen Samstag bei den Grasshoppers unter. Wenig passte bei den Bernerinnen zusammen, bereits zur Pause stand es 2:5. Die klare Niederlage war aber wohl nur ein Ausrutscher, denn eigentlich läuft es bei «Gelb-Schwarz» in dieser Saison.

So war die Pleite gegen GC auch erst die zweite in dieser Spielzeit, einzig Leader Servette Chênois (noch ungeschlagen) steht in dieser Statistik besser da. Gegen ebendiese Genferinnen holte YB zweimal ein Remis, der Meister FC Zürich wurde sogar zweimal besiegt.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie die Partie zwischen Basel und YB der 17. Runde der Women's Super League ab 17:55 Uhr live bei SRF. Der Start erfolgt im Stream, später ist die Partie auch auf SRF zwei zu sehen.

Basel als harter Gegner

Im Duell mit dem FC Basel sollte deshalb eigentlich vieles für die Bernerinnen sprechen. Doch diese haben gemischte Gefühle an Partien gegen die «Rot-Blauen». In der Meisterschaft hatte es im November nämlich ein deutliches 1:4 im Wankdorf abgesetzt.

Vor 10 Tagen gelang allerdings bereits die Revanche. Im Cup-Halbfinal siegte YB auswärts mit 3:2. Spielen die Bernerinnen am Samstag ähnlich stark auf, sollte es bei den zwei Saisonniederlagen bleiben.

02:33 Video Letzte Runde: YB muss sich GC klar geschlagen geben Aus Sport-Clip vom 23.03.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 33 Sekunden.