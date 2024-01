Dominic Lobalu hat am Sonntag den Schweizer Rekord und Europarekord im 10-Kilometer-Strassenlauf eingestellt. Der Athlet vom LC Brühl brillierte in Valencia und lief die Strecke in 27:13 Minuten. Damit war er gleichschnell wie Julien Wanders vor 4 Jahren ebenfalls in Valencia.

Der gebürtige Südsudanese Lobalu, als Flüchtling in der Schweiz heimisch geworden, startet seit September 2023 gemäss einem Beschluss von World Athletics unter Schweizer Flagge. Seit Kurzem ist er damit nach einer Reglementsänderung von Swiss Athletics auch für Schweizer Rekorde berechtigt.

An Welt- und Europameisterschaften sowie bei Olympia ist Lobalu jedoch weiterhin noch nicht für die Schweiz startberechtigt. Ein Wiedererwägungsgesuch bei World Athletics ist hängig.

Weltrekord bei den Frauen

Bei den Frauen purzelte gar der Weltrekord. Agnes Ngetich (KEN) absolvierte die Strecke in 28:46 Minuten und unterbot die bisherige, knapp 2 Jahre alte Bestmarke von Yalemzerf Yehualaw (ETH) um 28 Sekunden. Die 22-Jährige blieb damit als erste Frau überhaupt unter 29 Minuten.