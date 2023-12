Legende: Lässt die Rekorde purzeln Fabienne Schlumpf (Archivbild). Keystone/Peter Klaunzer

Fabienne Schlumpf hat einmal mehr mit einer Bestmarke geglänzt. Die Zürcherin senkte beim Marathon in Valencia den Schweizer Rekord auf 2:24:30 Stunden.

Die 33-Jährige lief somit fast um eine Minute schneller als noch vor zweieinhalb Monaten in Berlin, wo sie bereits das Olympiaticket für Paris 2024 gelöst hatte.

Starke Konkurrenz

Schlumpf konnte in den letzten Wochen planmässig trainieren und strebte auf dem flachen Kurs in der spanischen Hafenstadt bewusst den Rekord an. Insbesondere die erste Rennhälfte ging sie im Vergleich zu Berlin schneller an.

Der Lauf in Spanien war stark besetzt. Die Äthiopierin Worknesh Defega, eine Jahrgängerin Schlumpfs, siegte in 2:15:51 Stunden. Die Schweizerin belegte Platz 14.

Lemma «ewige» Nummer 4

Eine hochkarätige Siegerzeit (2:01:48) lieferte Sisay Lemma ab. Der Äthiopier avancierte damit zum viertschnellsten Marathon-Läufer der Geschichte. In den Verfolgergruppen schafften der Thurgauer Patrik Wägeli (2:12:58) und der Berner Dominik Rolli (2:14:35) persönliche Bestzeiten.