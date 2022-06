Ditaji Kambundji (20) gehört zu den besten Hürdenläuferinnen Europas. An diesem Wochenende, bei den Schweizer Meisterschaften im Letzigrund in Zürich, tritt sie aber nicht in ihrer Paradedisziplin an – und das ermöglicht ein ganz spezielles Duell: eines gegen ihre grosse Schwester Mujinga (30).

Sende-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Auf SRF zwei sehen Sie am Wochenende eine Teilaufzeichnung der Schweizer Meisterschaften in Zürich: Freitag, 22:05 Uhr

Samstag, 17:10 Uhr

Der Grund dafür: Ditaji Kambundji hat in den letzten Wochen sehr viele Wettkämpfe bestritten. In Hinblick auf die grossen Saison-Highlights in diesem Sommer (WM in Eugene und EM in Berlin) wolle sie es nicht übertreiben. «Es macht mehr Sinn, wenn ich jetzt ein Schnelligkeitstraining mache», sagt sie.

Statt über 100 m Hürden geht Ditaji Kambundji im Letzigrund also über 100 m an den Start – und in dieser Disziplin fühlt sich Mujinga Kambundji pudelwohl. Auf das Kräftemessen mit ihrer 10 Jahre älteren Schwester freut sie sich. «Das hat es schon lange nicht mehr gegeben.» Man werde wohl auch zusammen nach Zürich fahren und sich gemeinsam aufwärmen.