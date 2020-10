Sprunger kündigt Karriereende per Ende 2021 an

Legende: Beendet ihre Karriere 2021 Lea Sprunger. Keystone

Lea Sprunger hat auf Twitter ihren Rücktritt vom Leichtathletik-Sport per Ende des nächsten Jahres angekündigt. Am Montag schrieb sie: «Guten Morgen, Saison 2021! Ich bin so bereit. Die letzte wird die beste sein!»

Damit ist auch klar, dass die 30-Jährige ihren Europameister-Titel über 400 m Hürden, den sie 2018 in Berlin in dominanter Manier ergattern konnte, bei der EM 2022 in München nicht verteidigen wird.

Historisches EM-Gold von 2018

Sie war die erste Schweizerin, die an einer Leichtathletik-EM Gold gewinnen konnte. Zwei Jahre zuvor in Amsterdam war sie zu Bronze gelaufen. Im vergangenen Jahr war Sprunger an der Hallen-EM in Glasgow das Mass aller Dinge und schnappte sich Gold.

Ihr letztes grosses Hurra wird die Nyonerin an den Olympischen Spielen 2021 in Tokio anpeilen. Es wird nach London 2012 und Rio de Janeiro 2016 ihre 3. Olympia-Teilnahme sein.