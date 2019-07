Es war das Highlight schlechthin an der Athlessima in Lausanne 1994: In 9,85 stellte Leroy Burrell einen neuen Weltrekord über 100 m auf. So gehörten die dicken Schlagzeilen für einmal dem US-Amerikaner, der sich bei Grossanlässen mehrfach seinem Landsmann Carl Lewis geschlagen geben musste.

Burrells Rekord hielt etwas mehr als 2 Jahre, bis der Kanadier Donovan Bailey bei den Olympischen Spielen in Atlanta 1996 um eine Hundertstelsekunde schneller lief.

Anlässlich des 25-Jahre-Jubiläums blicken wir auf die weiteren Bestleistungen über 100 Meter zurück.