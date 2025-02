Matthias Kyburz bestreitet am Sonntag seinen dritten Marathon. In Sevilla will er die Bestzeit von Viktor Röthlin unterbieten.

Kyburz greift in Sevilla Coach Röthlin an

Legende: Auf den Geschmack gekommen Matthias Kyburz, hier beim GP Bern 2024. Keystone / Anthony Annex

Bei seinem Marathon-Debüt im April des vergangenen Jahres katapultierte sich Matthias Kyburz sogleich auf Platz 3 der ewigen Schweizer Bestenliste. Nach dem Olympia-Marathon in Paris wollte der Orientierungsläufer wieder in seine angestammte Sportart zurückkehren. Mit dem grossen Ziel, im kommenden Sommer in Finnland mit dem WM-Titel in der Langdistanz die letzte Lücke im Palmarès zu schliessen.

Fünf Monate vor der WM wagt der bald 35-Jährige nun aber wieder einen Abstecher auf die Strasse. In Sevilla steht er zum dritten Mal an der Startlinie eines Marathons, zum dritten Mal wurde er in der Vorbereitung vom früheren Weltklasseläufer Viktor Röthlin betreut. Kyburz peilt in Andalusien eine Endzeit von 2:06:30 Stunden, womit er die Bestzeit seines Trainers um fast eine Minute unterbieten würde.

Die Hauptprobe gelang Kyburz vorzüglich. Ende Januar absolvierte er in Sevilla einen Halbmarathon. Obwohl er einen grossen Teil der Strecke alleine und im strömenden Regen laufen musste, kam er mit einer neuen persönlichen Bestzeit ins Ziel.