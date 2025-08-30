Das Aufgebot von Swiss Athletics für die Leichtathletik-WM in Tokio ist bekannt.

Legende: Reist formstark nach Japan Audrey Werro. Keystone/Michael Buholzer

Swiss Athletics hat 31 Athletinnen und Athleten für die Leichtathletik-Weltmeisterschaften aufgeboten, die vom 13. bis 21. September im Olympiastadion von Tokio stattfinden. Mit 22 Frauen und 9 Männern ist das Schweizer Team etwas kleiner als 2023 in Budapest, als 37 Teilnehmende (u.a. vier Staffeln) im Einsatz standen, schreibt Swiss Athletics in einer Mitteilung.

Die 800 m und der Stabhochsprung der Frauen sind die einzigen Disziplinen, in denen die Schweiz je drei Athletinnen ins Rennen schickt. Nachdem sich Audrey Werro am Donnerstag als Diamond-League-Siegerin eine Wildcard für die WM gesichert hatte, hätte sogar die Möglichkeit bestanden, eine vierte Schweizer 800-m-Läuferin einzusetzen. Doch die für diesen vierten Platz infrage kommenden Valentina Rosamilia und Rachel Klopfenstein verzichten beide aus gesundheitlichen Gründen auf einen WM-Start.

Precamp in Tsukuba

Die Schlussphase der WM-Vorbereitung erfolgt für die meisten Athletinnen und Athleten im Precamp in Tsukuba, wo sich das Schweizer Team 2021 bereits auf die Olympischen Spiele in Tokio vorbereitet hatte.